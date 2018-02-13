В Петербурге 27 ноября будет пасмурно и тепло

Пройдут небольшие локальные дожди.

В среду погода на территории Петербурга сохранит циклонические черты, и останется облачной, с небольшим и локальными дождями, которые в отдельных районах Ленобласти могут сопровождаться мокрым снегом. Температурные показатели продолжат превышать климатическую норму, рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 27 ноября в Петербурге +3…+5 градусов, в Ленинградской области +1…+6 градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Также сегодня в атмосфере над Петербургом перемещаются остатки штормового циклона "Берг", отметившегося пару дней назад сильным ветром и наводнениями на Британских островах.

В четверг в Петербурге ожидаются небольшие дожди и +2…+4 градуса.

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Фото: Piter.TV