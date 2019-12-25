Антициклон порадует петербуржцев солнцем 27 марта

В Петербурге сегодня ожидается изменение погодных условий, связанное с приходом гребня европейского антициклона. Он принесет с запада более сухую и ясную погоду, значительно снизив вероятность осадков. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в городе составит +10…+12 градусов. В Ленинградской области будет немного теплее — от +9 до +14 градусов, однако в некоторых местах столбики термометров могут опуститься до +5 градусов.

Ветер будет западным, его скорость составит 2–7 м/с. Атмосферное давление начнет расти и достигнет отметки 761 мм рт. ст., что соответствует норме.

Фото: Piter.TV