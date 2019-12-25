В Петербурге 27 декабря ожидается небольшое понижение температуры

В Петербурге +1…+3 градуса.

Северная столица в пятницу окажется под влиянием небольшого гребня антициклона. В зоне его влияние ожидается преимущественно облачная погода, при этом обойдётся без существенных осадков. Ближе к вечеру местами возможен туман, на дорогах и тротуарах местами гололедица, рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 27 декабря в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области -2…+3 градуса. Ветер западный 3-8 м/с.

В субботу ожидается без существенных осадков и +1…+3 градуса.

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Фото: Piter.tv