Антициклон продолжит влиять на погоду в Петербурге в пятницу
Сегодня, 8:08
65
Температура воздуха составит +13…+15°.

Сегодня, 26 сентября, погоду в Северной столице продолжит формировать восточная периферия антициклона. Он сохранит в регионе переменную облачность и полное отсутствие дождей, и только плотный ветер слегка подпортит впечатление от погоды. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге составит +13…+15°, в Ленинградской области +11…+16°. 

Ветер северо-западный 5-10 м/с. 

Фото: Piter.TV

