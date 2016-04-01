Антициклон продолжит влиять на погоду в Петербурге в пятницу

Температура воздуха составит +13…+15°.

Сегодня, 26 сентября, погоду в Северной столице продолжит формировать восточная периферия антициклона. Он сохранит в регионе переменную облачность и полное отсутствие дождей, и только плотный ветер слегка подпортит впечатление от погоды. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге составит +13…+15°, в Ленинградской области +11…+16°.

Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Фото: Piter.TV