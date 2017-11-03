В Петербурге 26 марта по-прежнему будут идти дожди

Днём +5…+7 градусов.

Синоптическую ситуацию в Северной столице в среду продолжит формировать североатлантический циклон, однако теперь он развернётся к региону своей тыловой, менее тёплой частью. День обещает быть пасмурным, с небольшим дождями, а температура окажется ниже вчерашних отметок. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 26 марта в Петербурге +5…+7 градусов, в Ленинградской области +3…+8 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

В четверг обойдётся без осадков, ночью местами слабые заморозки, днем +6…+8 градусов.

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Фото: Piter.tv