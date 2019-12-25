В Петербург 26 июля на один день придёт жара

Температура воздуха в Петербурге +26…+28 градусов.

Северная столица во вторник, 26 июля, будет находиться под влиянием небольшого промежуточного гребня антициклона. Его усилиями облаков в небе будет немного и обойдётся без дождей, что поможет солнечным лучам хорошо прогреть воздушные массы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге +26…+28, по Ленобласти +24…+29 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза и похолодает.

Фото: Piter.tv