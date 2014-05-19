Петербург 26 августа находится в тылу уходящего циклона 

Днём до +17 градусов.

Метеорологические условия в Северной столице во вторник будет определять тыловая часть циклона, смещающегося на север, в районы Белого моря. В регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 26 августа в Петербурге +15…+17 градусов, в Ленинградской области +12…+17 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду ожидаются кратковременные дожди, ночью +9…+11 градусов, днём +15…+17 градусов.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщал, что дожди в Петербурге прекратятся к 29 августа.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv