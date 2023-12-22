В Петербурге 25 марта облака и дожди ограничат дневной прогрев

Температура воздуха 25 марта в Петербурге +3…+5 градусов.

В понедельник Северная столица будет ощущать влияние западной периферии циклона, центр которого в середине дня окажется над юго-западом Архангельской области.

Как рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести", в регионе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, что ограничит приток солнечного тепла.

Температура воздуха 25 марта в Петербурге +3…+5 градусов, в Ленинградской области +2…+7 градусов. Ветер западный 4-9 м/с.

Во вторник ближе к вечеру пройдут небольшие дожди и +5…+7 градусов.

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Фото: Piter.tv