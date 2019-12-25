  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 25 июля ожидается до +30 градусов
Сегодня, 8:12
114
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 25 июля ожидается до +30 градусов

0 0

Северная столица останется под влиянием гребня антициклона.

В четверг Северная столица останется под влиянием гребня антициклона. Он ещё на сутки оградит регион от нашествия дождевых туч и вновь позволит солнечным лучам интенсивно прогревать воздушные массы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести.

Температура воздуха 25 июля в Петербурге +28…+30 градусов, в Ленинградской области +25…+30 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В пятницу ожидается без осадков и +28…+30 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv

Теги: июль, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии