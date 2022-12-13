В Петербурге 25 апреля температура воздуха окажется на 6-7 градусов выше климатической нормы

Существенных осадков не ожидается.

Во вторник, 25 апреля, метеорологические условия в Петербурге будет определять тёплый сектор циклона, медленно кружащего над югом Скандинавии. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

При переменной облачности существенных осадков не ожидается, а температура воздуха окажется на 6-7 градусов выше климатической нормы. Температура воздуха в Петербурге +19…+21 градус, по Ленобласти +17…+22 градуса. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду характер погоды и температура изменятся мало.

Фото: Piter.tv