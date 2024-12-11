В Петербурге 24 января температурный фон уверенно преодолеет нулевую отметку

Ожидается облачная погода.

Перед выходными Северная столица будет находиться под влиянием периферии очередного североатлантического циклона. В регионе ожидается облачная погода, пройдёт снег, переходящий в мокрый, а местами и в дожди. Температурный фон уверенно преодолеет нулевую отметку.

По данным синоптиков "Фобос", температура воздуха 24 января в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области -2…+3 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В субботу ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом и +2…+4 градуса.

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Фото: Piter.tv