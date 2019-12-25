В Петербурге 24 октября погоду сформирует гребень антициклона

В этот день без осадков, +5...+7 градусов.

Погоду в первый рабочий в Петербурге сформирует небольшой, вытянувшийся в меридиональном направлении, гребень антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 24 октября составит +5…+7 градусов, по Ленобласти +3…+8 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Атмосферное составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Во вторник станет прохладнее и ближе к вечеру придут дожди.

Фото: Piter.tv