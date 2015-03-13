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Петербург 24 марта находится в полосе атмосферного фронта
Сегодня, 8:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург 24 марта находится в полосе атмосферного фронта

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Днём +7…+9 градусов.

В понедельник синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует атмосферный фронт. Приближаясь с юго-запада, он постепенно закроет небо плотными облаками и во второй половине дня принесёт дожди, которые немного ограничат дневной прогрев. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 24 марта в Петербурге +7…+9 градусов, в Ленинградской области +5…+10 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Во вторник ожидаются небольшие дожди и +6…+8 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: весна, март, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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