В Петербурге 24 июня будет дождливо и холодно

Температура будет на 5-6 градусов ниже климатической нормы.

Северная столица окажется под влияние циклона, центр которого в середине дня окажется над югом Скандинавии. Он сформирует в регионе облачную, вечером с прояснениями погоду, пройдут дожди, что вместе с порывистым ветром удержит дневную температуру на 5-6 градусов ниже положенных по климату значений. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 24 июня в Петербурге +15…+17 градусов, в Ленинградской области +15…+20 градусов. Ветер южный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В среду пройдут кратковременные дожди, ночью +11…+13 градусов, днём +16…+18 градусов.

Как ранее рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, ливни накроют Петербург до конца недели.

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Фото: Piter.tv