В Петербурге 24 июля будет по-настоящему июльская жара

Температура воздуха в Петербурге +27…+29 градусов.

Условия погоды в Петербурге 24 июля продолжит определять западная периферия антициклона. В регионе ожидается переменная облачность, вероятность дождей невелика, а дневная температура останется на 4-5 градусов выше нормы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести.

Температура воздуха в Петербурге +27…+29 градусов, в Ленинградской области +25…+30 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

В четверг ожидается без осадков и +27…+29 градусов.

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Фото: Piter.tv