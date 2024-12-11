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Петербург 23 января будет в зоне влияния тёплого сектора североатлантического циклона
Сегодня, 8:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург 23 января будет в зоне влияния тёплого сектора североатлантического циклона

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Температура воздуха в Петербурге 0…+2 градуса.

Северная столица 23 января будет находиться в зоне влияния тёплого сектора очередного североатлантического циклона. По данным синоптиков "Фобос", в регионе ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, а температурный фон окажется выше нулевой отметки.

Температура воздуха в Петербурге 0…+2 градуса, в Ленинградской области -2…+3 градуса. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

В пятницу пройдут небольшие дожди с мокрым снегом и +1…+3 градуса.

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Фото: Piter.tv

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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