Петербург 23 января будет в зоне влияния тёплого сектора североатлантического циклона

Температура воздуха в Петербурге 0…+2 градуса.

Северная столица 23 января будет находиться в зоне влияния тёплого сектора очередного североатлантического циклона. По данным синоптиков "Фобос", в регионе ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, а температурный фон окажется выше нулевой отметки.

Температура воздуха в Петербурге 0…+2 градуса, в Ленинградской области -2…+3 градуса. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

В пятницу пройдут небольшие дожди с мокрым снегом и +1…+3 градуса.

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Фото: Piter.tv