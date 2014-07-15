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В Петербурге 23 июля будет солнечно и без дождей
Сегодня, 8:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 23 июля будет солнечно и без дождей

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Температура воздуха в Петербурге +26…+28 градусов.

Северная столица 23 июля останется под влиянием западной периферии антициклона. Он сохранит в регионе спокойную и малооблачную погоду без дождей, что продолжит процессы роста температурных показателей. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести.

Температура воздуха в Петербурге +26…+28 градусов, в Ленинградской области +24…+29 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В среду ожидается без осадков и +27…+29 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: июль, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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