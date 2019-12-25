В Петербурге 23 декабря температурный фон на 4-5 градусов превысит климатические рамки

Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

В понедельник в атмосфере над Северной столицей будут господствовать тёплые и влажные воздушные массы, поступающие в регион по периферии циклона, центр которого в середине дня окажется над югом Скандинавии. Ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а температурный фон на 4-5 градусов превысит климатические рамки.

По данным синоптиков "Фобос", температура воздуха 23 декабря в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области −2…+3 градуса. Ветер южный 4-9 м/с.

Во вторник ожидаются небольшие осадки и 0…+2 градуса.

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Фото: Piter.tv