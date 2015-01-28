В Петербурге 23 августа будет пасмурно, дождливо и холодно

Такие значения на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

Перед выходными Северная столица окажется под влиянием тыловой, холодной части циклона, что станет причиной пасмурной и дождливой погоды. Местами возможны ливни с грозами, не исключён град, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 23 августа в Петербурге +16…+18 градусов, в Ленинградской области +14…+19 градусов. Такие значения на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый.

В субботу пройдут кратковременные дожди и +21…+23 градуса.

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Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)