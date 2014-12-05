В Ленобласти 23 августа местами пройдут ливни

Возможны грозы, град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.

Перед выходными в Ленинградской области пройдут дожди, местами сильные. Об этом жителей и гостей региона предупредили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В отдельных районах региона 23 августа пройдут сильные ливни, возможны грозы, град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный 7-12 м/с, днем порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью +12...+17, днём +14...+19 градусов, местами на востоке до +22. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днём – повышаться.

МЧС: 23 августа в Петербурге также ожидаются ливни и град.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney); МЧС