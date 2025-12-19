Морозы усилятся в Петербурге в четверг

Ожидается температура около -7...-9 градусов.

Северную столицу 22 января накроет влияние гребня сибирского антициклона. Высокое атмосферное давление обеспечит облачную погоду с периодическими просветами, а утром возможны небольшие осадки в виде снега в отдельных районах города. Восточные ветра принесут с собой дополнительные порции прохладного воздуха. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Ожидается температура около -7...-9 градусов, в Ленинградской области воздух прогреется до -7...-12 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление постепенно повысится до отметки 771 мм рт. ст., что превышает обычные показатели.

Фото: Piter.TV