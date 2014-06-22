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Погоду в Петербурге 22 ноября сформирует периферия антициклона
Сегодня, 8:08
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Погоду в Петербурге 22 ноября сформирует периферия антициклона

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Температура воздуха 22 ноября в Петербурге -4…-6 градусов.

Синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столице продолжит формировать периферия антициклона, сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, по области местами пройдёт небольшой снег.

Температура воздуха 22 ноября в Петербурге -4…-6 градусов, по Ленобласти -3…-8 градусов. Ветер западный 3-8 м/с.

В четверг временами будет идти снег и -1…-3 градуса.

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Фото: Piter.tv

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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