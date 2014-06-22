Погоду в Петербурге 22 ноября сформирует периферия антициклона

Синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столице продолжит формировать периферия антициклона, сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.
Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, по области местами пройдёт небольшой снег.
Температура воздуха 22 ноября в Петербурге -4…-6 градусов, по Ленобласти -3…-8 градусов. Ветер западный 3-8 м/с.
В четверг временами будет идти снег и -1…-3 градуса.
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Фото: Piter.tv
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