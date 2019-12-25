В Петербург 22 июля возвращается тепло

Температура воздуха в Петербурге +25…+27 градусов.

Северная столица 22 июля окажется под влиянием надвигающегося с севера антициклона. Вместе с ростом атмосферного давления облаков в небе над регионом будет немного и обойдётся без дождей, что поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев. Такой прогноз дали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести.

Температура воздуха в Петербурге +25…+27 градусов, в Ленинградской области +23…+28 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

Во вторник ожидается без осадков и +26…+28 градусов.

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Фото: Piter.tv