Циклон с запада принесёт дожди в Петербург 22 августа

Днём до +19 градусов.

В пятницу территория Северной столицы окажется под влиянием передней части приближающегося с запада циклона. Он сформирует в регионе облачную с прояснениями погоду и во второй половине дня принесёт дожди, местами с грозами. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 22 августа в Петербурге +17…+19 градусов, в Ленинградской области +15…+20 градусов. Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу временами дожди, ночью +10…+12 градусов, днём +16…+18 градусов.

Фото: Piter.tv