Петербург 22 апреля находится под влиянием гребня антициклона

Днем +10…+12 градусов.

Во вторник в формирование метеорологических условий в Петербурге вмешается гребень скандинавского антициклона, надвигающийся с северо-востока. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, вечером пройдут кратковременные дожди. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 22 апреля в Петербурге +10…+12 градусов, в Ленинградской области +9…+14 градусов. Ветер восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В среду пройдут кратковременные дожди и +10…+12 градусов.

Напоминаем, в Петербурге стартовал сезон цветения сакуры. Piter.TV составил подборку локаций с сакурой в городе и рассказал, сколько длится цветение.

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Фото: Piter.tv