Перед выходными Петербург останется под влиянием гребня антициклона

Воздушные массы будут активно прогреваться, воздух прогреется до +16 градусов.

Северная столица перед выходными останется под влиянием гребня антициклона. Он сохранит в небе разрозненные облачные поля, которые не смогут стать причиной дождей. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Воздушные массы будут активно прогреваться и температурные показатели приблизятся к максимуму, зафиксированному с начала 2022 года, (+15,3 градуса 20 апреля). Воздух 22 апреля в Петербурге прогреется до +14..+16, по Ленобласти до +12..+17 градусов. Ветер восточный 1-6 м/с.

В субботу облаков станет больше, местами по Ленобласти возможны небольшие дожди, температура понизится.

Фото: Piter.tv