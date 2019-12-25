Петербург 21 октября окажется в полосе атмосферного фронта

Температура воздуха 21 октября в Петербурге +6…+8 градусов.

Перед выходными на погоду Петербурга окажет влияние фронтальный раздел, медленно смещающийся в широтном направлении. В регионе будет преимущественно облачно, местами пройдут небольшие дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 21 октября в Петербурге +6…+8 градусов, по Ленобласти +4…+9 градусов. Ветер северный 1-6 м/с. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В первый выходной день днём без существенных осадков и станет чуть теплее.

Фото: Piter.tv