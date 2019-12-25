В конце рабочей недели в Петербурге продолжит идти снег под влиянием циклона

Температурный фон в пределах 0...+2 градусов, в области воздух прогреется до -2...+3 градусов.

Северо-западный циклон повлияет на погоду Петербурга 21 ноября, принеся в город облачность и осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, на улицах ожидается образование гололедицы. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон в пределах 0...+2 градусов, в области воздух прогреется до -2...+3 градусов.

Юго-западный ветер усилится до 4-9 м/с. Атмосферное давление останется практически неизменным, остановившись на отметке 757 мм рт.ст., что немного ниже климатической нормы.

Ранее мы сообщили о том, что атмосферный фронт принес в Петербург осадки 20 ноября.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV