В конце рабочей недели в Петербурге продолжит идти снег под влиянием циклона
Сегодня, 8:36
114
Температурный фон в пределах 0...+2 градусов, в области воздух прогреется до -2...+3 градусов. 

Северо-западный циклон повлияет на погоду Петербурга 21 ноября, принеся в город облачность и осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, на улицах ожидается образование гололедицы. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Юго-западный ветер усилится до 4-9 м/с. Атмосферное давление останется практически неизменным, остановившись на отметке 757 мм рт.ст., что немного ниже климатической нормы.

Ранее мы сообщили о том, что атмосферный фронт принес в Петербург осадки 20 ноября.

Фото: Piter.TV

