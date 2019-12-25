В Петербурге 21 июня будет много солнца и мало тепла

Температура воздуха 21 июня в Петербурге +19…+21 градус.

В пятницу синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует гребень антициклона. Ожидается преимущественно солнечная и сухая погода, и только на востоке области местами пройдут кратковременные дожди. Такой прогноз дали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 21 июня в Петербурге +19…+21 градус, в Ленинградской области +17…+22 градуса. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу ожидается без осадков и +20…+22 градуса.

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Фото: Piter.tv