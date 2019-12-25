В Петербурге 21 июня снова жарко и без дождей

Температура воздуха 21 июня в Петербурге +25…+27 градусов.

В среду Северная столица останется под влиянием антициклона. При переменной облачности в регионе обойдётся без дождей, что поможет солнечным лучам усилить дневной прогрев. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 21 июня в Петербурге +25…+27 градусов, по Ленобласти +23…+28 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

В четверг во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, возможна гроза, но пока всё ещё жарко.

Фото: Piter.tv