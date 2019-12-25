Температурный фон в Петербурге впервые за долгое время превысит климатическую норму 21 июля

Столбик термометра максимально поднимется от +27 до +29 градусов.

Гребень антициклона накроет Северную столицу в четверг, 21 июля. Осадков в течение дня не ожидается, будет наблюдаться переменная облачность. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

По словам синоптика, днём столбик термометра поднимется на отметку от +27 до +29 градусов. Температурный фон будет активно расти, превысив климатическую норму на 4-5 градусов впервые за долгое время.

Порывы северного ветра будут достигать 3-8 м/с. Атмосферное давление повысится и достигнет 762 мм рт. ст.

Ранее мы сообщили о том, что в В Ленобласти 21 июля потеплеет до +28 градусов.

Фото: Piter.TV