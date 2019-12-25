В Петербурге 21 февраля температура приблизится к 0 градусов

В течение дня будет облачно.

В пятницу Северная столица окажется под влиянием приближающегося с запада атмосферного фронта. Он принесёт в регион обширные поля облаков, но вероятность осадков пока будет невелика, а температура подрастёт и вплотную приблизится к нулевой отметке. Об этом сообщили синоптики "Фобос".

Температура воздуха 21 февраля в Петербурге 0…-2 градуса, в Ленинградской области 0…-5 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

В субботу ожидается без существенных осадков и 0…-2 градуса.

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Фото: Piter.tv