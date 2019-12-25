В Петербурге 21 августа температура будет на 2-3 градуса выше нормы

Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

Сегодня, неторопливо смещаясь на восток, антициклон еще сохранит в Северной столице преимущественно солнечную и сухую погоду. Солнечные лучи активно будут прогревать воздушные массы, поэтому показания термометров на 2-3 градуса превысят рамки климата. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести.

Температура воздуха 21 августа в Петербурге +22…+24 градуса, в Ленинградской области +20…+25 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

В четверг временами будут идти дожди и +21…+23 градуса.

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Фото: Piter.tv