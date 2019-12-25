На погоду в Петербурге 20 октября окажет влияние гребень антициклона

Вероятность дождей минимальна.

В четверг на метеорологические условия в Петербурге окажет влияние гребень антициклона, вытянувшийся с юго-запада. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, вероятность дождей минимальна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге 20 октября +6…+8 градусов, по Ленобласти +4…+9 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу пройдут небольшие дожди и температура воздуха практически не изменится.

Фото: Piter.tv