В Петербурге 20 ноября продолжается зима

Температура воздуха 20 ноября в Петербурге -3…-5 градусов.

В понедельник синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей сформируется под влиянием западной периферии антициклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт слабый снег, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 20 ноября в Петербурге -3…-5 градусов, по Ленобласти -2…-7 градусов. Ветер восточный 1-6 м/с.

Во вторник ожидается без существенных осадков и -4…-6 градусов.

Фото: Piter.tv