В понедельник петербуржцев ждет пасмурный день из-за периферии циклона

Температура составит +19…+21 градус.

Сегодня, 20 июля, погоду в Северной столице диктует уходящий в сторону Прибалтики циклон. С его восточной стороны нагнало туч, небо плотно затянуло, и заметно усилился ветер. Зонты можно оставить дома, так как серьезных осадков не предвидится, разве что немного поморосит на юге региона. Северный характер воздушных масс возьмет свое: солнце вряд ли побьется сквозь облака. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура в Петербурге составит +19…+21 градус, в Ленобласти будет чуть свежее (+16…+21 градус), хотя на самом юге все же потеплеет до +24 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Давление держится на отметке 760 мм рт. ст., что близко к норме.

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Фото: Piter.TV