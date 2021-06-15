Петербург 20 декабря будет ощущать влияние гребня антициклона с юго-востока

В регионе 20 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, вечером местами пройдёт небольшой снег, местами гололедица.

Большую часть сегодняшнего дня Северная столица будет ощущать влияние гребня антициклона с юго-востока, а вечером скажется приближение тёплого атмосферного фронта с запада. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе 20 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, вечером местами пройдёт небольшой снег, местами гололедица. В ночь на среду возможны ледяные дожди и гололёды.

Температура воздуха в Петербурге утром −2…−4 градуса, по Ленобласти −2…−7 градусов, и днём теплее не станет. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы. В среду днём осадки в смешанной фазе и оттепель.

Фото: Piter.tv