Мокрый снег и гололедица прогнозируются в Петербурге 1 января

Температура воздуха будет колебаться между 0° и +2°.

В среду, 1 января, Северная столица сегодня окажется под влиянием передней части активного североатлантического циклона. Небо затянут облака, пойдет снег и мокрый снег, который на территории области может перейти в дождь. Местами возможны сильные осадки, существует вероятность налипания мокрого снега на проводах и ветвях деревьев. На дорогах и тротуарах ожидается снежный накат и гололедица.

Температура воздуха будет колебаться между 0° и +2°, в Ленинградской области от -3° до +2°. Юго-восточный ветер сменится юго-западным, скорость ветра составит 5-10 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться и достигнет отметки 735 мм рт. ст., что значительно ниже нормального уровня.

В четверг местами возможен кратковременный снег, гололедица и температура опустится до -2…-4°.

Фото: Piter.TV