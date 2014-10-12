Мокрый снег и дождь ожидаются в Петербурге 19 октября

Температура воздуха днем составит +2…+4 градусов.

Во вторник, 19 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Днем возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью температура воздуха в городе опустится до +1…+3 градусов. Днем столбики термометров покажут +2…+4 градусов. Ветер подует с северо-запада умеренный. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы писали, что ночью и утром 19 октября на дорогах Ленобласти местами ожидается гололедица.

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