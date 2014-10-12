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Мокрый снег и дождь ожидаются в Петербурге 19 октября
Сегодня, 15:53
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Мокрый снег и дождь ожидаются в Петербурге 19 октября

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Температура воздуха днем составит +2…+4 градусов.

Во вторник, 19 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Днем возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью температура воздуха в городе опустится до +1…+3 градусов. Днем столбики термометров покажут +2…+4 градусов. Ветер подует с северо-запада умеренный. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы писали, что ночью и утром 19 октября на дорогах Ленобласти местами ожидается гололедица.

Фото: pexels.com

Теги: мокрый снег, погода спб
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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edinores
Сегодня 17:19

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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Плюс
0
Минус
edinores
Сегодня 17:17

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
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