В Петербурге 19 мая антициклон порадует солнцем

Но температура всё равно будет чуть ниже климатической нормы.

В понедельник Северная столица окажется под влиянием гребня европейского антициклона, который порадует жителей солнечной и сухой погодой. Однако температура будет на пару градусов ниже положенной по климату. А на юге и востоке Ленобласти циклон, кружащий над Верхневолжьем, отметится небольшими дождями.

Температура воздуха 19 мая в Петербурге +15…+17 градусов, в Ленинградской области +13…+18 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник ожидается без осадков, ночью +5…+7 градусов, днём +16…+18 градусов.

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Фото: Piter.tv