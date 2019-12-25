В Петербурге 19 декабря может стать самым теплым днём с начала календарной зимы

Температура воздуха 19 декабря в Петербурге +3…+5 градусов.

Во вторник Северная столица останется на тёплой периферии циклона, а в середине дня регион будет пересекать связанный с этим циклоном холодный атмосферный фронт. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе ожидается облачная, вечером с прояснениями погода, пройдут дожди, по области местами с мокрым снегом. Температура воздуха 19 декабря в Петербурге +3…+5 градусов, по Ленобласти 0…+5 градусов.

С такими показателями сегодняшний день станет самым тёплым с начала календарной зимы. Михаил Леус, синоптик

Ветер западный 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Атмосферное давление будет падать и к середине дня составит 738 мм рт. ст., что ниже нормы, затем показания барометров начнут расти.

В среду ожидается без существенных осадков и 0…+2 градуса.

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Фото: Piter.tv