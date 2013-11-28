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В Петербурге 19 августа ожидается преимущественно облачная погода
Сегодня, 8:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 19 августа ожидается преимущественно облачная погода

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Температура воздуха в Петербурге +18…+20 градусов.

Северную столицу 19 августа будет закрывать плотными облаками вытянувшийся в широтном направлении атмосферный фронт. В регионе ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди и будет прохладно. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести.

Температура воздуха в Петербурге +18…+20 градусов, в Ленинградской области +16…+21 градус. Ветер западный 4-9 м/с.

Во вторник ожидается без осадков и +21…+23 градуса.

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Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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