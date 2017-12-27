В Петербурге 18 июля местами пройдут кратковременные дожди

Температура воздуха в Петербурге +22…+24 градуса.

На метеорологические условия Северной столицы 18 июля будет оказывать влияние уходящий на восток холодный атмосферный фронт, а вслед за ним регион окажется под воздействием тыловой части циклона. Как рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести", ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, по области возможны грозы.

Температура воздуха в Петербурге +22…+24 градуса, в Ленинградской области +21…+26 градусов. Ветер западный 3-8 м/с, при грозе порывистый.

В пятницу местами пройдут кратковременные дожди и +21…+23 градуса.

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Фото: Piter.tv