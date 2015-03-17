Петербург 17 сентября находится на периферии циклона 

Днём на 1-2 градуса выше климатической нормы.

Синоптическую ситуацию в Северной столице в среду сформирует южная периферия североатлантического циклона. Выходя на север Скандинавии, он станет причиной облачной с прояснениями погоды и местами отметится кратковременными дождями. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 17 сентября в Петербурге +17…+19 градусов, в Ленинградской области +15…+20 градусов. Такие значения на 1-2 градуса выше климатической нормы. Ветер юго-западный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг во второй половине дня местами пройдёт небольшой дождь, ночью +10…+12 градусов, днём +17…+19 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV