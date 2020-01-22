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В Петербурге 17 ноября ожидаются мокрый снег и гололедица
Сегодня, 7:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 17 ноября ожидаются мокрый снег и гололедица

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Температура воздуха 17 ноября в Петербурге 0…+2 градуса.

В четверг, 17 ноября, в Петербурге метеорологические условия будет формировать северная периферия циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах переходящие в дожди. На дорогах и тротуарах гололедица. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 17 ноября в Петербурге 0…+2 градуса, по Ленобласти -2…+3 градуса. Ветер восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу без существенных осадков и слегка подморозит, местами гололедица.

Фото: Piter.tv

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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