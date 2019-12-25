В Петербурге 17 марта будет солнечно

Облака и снег придут ближе к ночи.

В понедельник синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом сформирует гребень антициклона. В зоне его влияния облаков будет мало и обойдётся без осадков, и только ближе к ночи в регион потянутся облака и небольшой снег, связанные с тёплым фронтальным разделом. На дорогах и тротуарах местами гололедица. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 17 марта в Петербурге -1…+1 градус, в Ленинградской области -3…+2 градуса. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый.

Во вторник пройдёт небольшой снег, мокрый снег и +1…+3 градуса.

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Фото: Piter.tv