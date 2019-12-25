Циклон принесёт дожди в Петербург 17 июня

Днём +17…+19 градусов.

Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует периферия циклона, выходящего на Скандинавию. Система связанных с ним атмосферных фронтов закроет небо над регионом плотными облаками, вызовет локальные дожди и ограничит приток солнечного тепла. Такой прогноз дали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 17 июня в Петербурге +17…+19 градусов, в Ленинградской области +16…+21 градус. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду пройдут кратковременные дожди, ночью +13…+15 градусов, днём +19…+21 градус.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился, что погоду в Петербурге с 17 июня будут формировать циклоны, ожидаются дожди.

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Фото: Piter.tv