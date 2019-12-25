В Петербург 17 июня к вечеру придут дожди

Температура воздуха в Петербурге днём +25…+27 градусов.

Северная столица 17 июня будет ощущать влияние северной периферии черноморского циклона. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами, преимущественно на юго-западе Ленобласти вызовет кратковременные дожди, возможны грозы, в Петербург дожди придут ближе к вечеру. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +25…+27 градусов, в Ленинградской области +24…+29 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

Во вторник временами пройдут дожди и +20…+22 градуса.

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Фото: Piter.tv