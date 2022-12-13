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В Петербурге 17 февраля возможна слабая метель
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В Петербурге 17 февраля возможна слабая метель

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На дорогах и тротуарах гололедица.

Перед выходными по территории Петербурга будет перемещаться очередной атмосферный фронт, связанный с выходящим на запад Скандинавии циклоном. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В пятницу, 17 февраля, ожидается облачная погода, пройдёт снег, местами возможна слабая метель. На дорогах и тротуарах гололедица.

Температура воздуха в Петербурге -1…-3 градуса, по Ленобласти -1…-6 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу ветрено, небольшой снег и -1…-3 градуса.

Фото: Piter.tv

Теги: погода, февраль
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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