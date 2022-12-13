В Петербурге 16 января температура будет существенно выше нормы

Циклонический вихрь сохранит облачную погоду, пройдёт мокрый снег, переходящий в дожди.

В первый рабочий день синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет представлена тёплой периферий циклонического вихря. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Циклонический вихрь сохранит облачную погоду, пройдёт мокрый снег, переходящий в дожди, температурные показатели останутся существенно выше нормы.

Температура воздуха в Петербурге 16 января +2…+4 градуса, по Ленобласти −1…+4 градуса. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник ожидаются небольшие осадки и немного похолодает, хотя по-прежнему температура будет положительной.

Фото: Piter.tv