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В Петербурге 16 января температура будет существенно выше нормы
Сегодня, 7:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 16 января температура будет существенно выше нормы

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Циклонический вихрь сохранит облачную погоду, пройдёт мокрый снег, переходящий в дожди.

В первый рабочий день синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет представлена тёплой периферий циклонического вихря. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Циклонический вихрь сохранит облачную погоду, пройдёт мокрый снег, переходящий в дожди, температурные показатели останутся существенно выше нормы.

Температура воздуха в Петербурге 16 января +2…+4 градуса, по Ленобласти −1…+4 градуса. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник ожидаются небольшие осадки и немного похолодает, хотя по-прежнему температура будет положительной.

Фото: Piter.tv

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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